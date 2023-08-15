Яблочный Спас-2023: что класть в корзину для освящения в церкви

В субботу, 19 августа будем праздновать Яблочный Спас, или Преображение Господне – один из великих праздников, посвященных Иисусу Христу, Спасителю.

В Священном Писании рассказывается об особых событиях этого дня на горе Фавор в Израиле. Когда Иисус и апостолы Петр, Иаков и Иоанн взошли на гору и приступили к молитве, после чего уснули, Иисус преобразился – Его одежда стала белой, а лицо озарилось светом. Во время Преображения Иисуса появились ветхозаветные пророки – Моисей и Илия, которые говорили со Спасителем о его судьбе в Иерусалиме. Петр, Иаков и Иоанн проснулись, и увидели Иисуса с пророками, которых накрыло облако, а вслед прозвучал голос: "Это Сын Мой избранный, Его слушайте!" потом пророки исчезли, а Иисус остался один.

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Что класть в корзину на Яблочный Спас

На Яблочный Спас верующие несут в церковь яблоки, мед, горох в стручках. Главным символом праздника являются яблоки, символизирующие достаток и благополучие. До освящения их запрещено есть – считается, что к этому времени они еще не созрели и потому их употреблять небезопасно. Но есть и другое поверие: согласно ему, в этот день ангелы на небесах угощают души детей яблоками. Поэтому родителям, чьи дети умерли, следует не есть яблоки до их освящения, а затем оставить несколько плодов в храме в качестве подношения.

Напомним, мы уже писали, что готовят на Маковии.

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