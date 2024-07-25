Юристы объяснили, может ли ФЛП получить бронирование от мобилизации

В Украине ряд граждан могут получить бронирование от мобилизации. В основном речь идет о госслужащих и лицах, работающих в критически важных инфраструктурных учреждениях.

Адвокаты объяснили, могут ли ФЛП получить бронирование от мобилизации, или забронировать своих работников. Об этом сообщает Фокус.

"Из анализа вышеуказанных норм, ФЛП не может получить бронь от мобилизации и не может забронировать своих работников, поскольку ФЛП не определен в перечне тех, кто имеет право бронировать военнообязанных", – считает Ирина Карелина, адвокат АО CREDENCE.

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В свою очередь адвокат Адвокатского объединения Verity Group Константин Рыбалко отметил: действующим законодательством Украины не предусмотрена возможность бронировать работников, трудоустроенных у ФЛП-работодателей.

Ключевым в определении таких понятий как "предприятие, учреждение и организация" является то, что это юридические лица. В то же время, физическое лицо-предприниматель не является разновидностью юридического лица, таким образом физическое лицо-предприниматель не подпадает под определение "предприятие, учреждение и организация", – подчеркнул Рыбалко.

"В то же время в Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты, предлагающие предоставить возможность работодателям осуществлять так называемое "экономическое бронирование", в частности такая возможность предусмотрена и для ФЛП-работодателей. На сегодняшний день эти законопроекты на стадии обсуждения в соответствующих комитетах Верховной Рады Украины", – указал он.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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