Забудьте об этой проблеме навсегда: Как заваривать чай в пакетике, чтобы этикетка не падала в чашку

Как заваривать чай в пакетике, чтобы этикетка не попала в чашку

Несмотря на то, что гурманы и поклонники чая критикуют пакетированный чай за недостаточный аромат и вкус, этот напиток не теряет своей популярности. Пакет можно легко и удобно заварить, забыв об одной распространенной проблеме.

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Однако, не все знают, что и заваривание пакетированного чая также требует определенной сноровки. Оказывается, многие люди совершают ошибки во время этого простого процесса.

Одним из недостатков, о котором следует упомянуть, является ошибочный способ держания пакетика чая. Многие привыкли держаться за бирку на конце веревочки, когда опускаем пакетик в чашку. Однако часто случается так, что пакетик выскакивает из рук, и нам потом приходится прилагать усилия, чтобы его вытащить из напитка.

Оказывается, есть лучший способ сделать это. Сначала следует положить бирку пакетика на стол, расположить чашку на ней осторожно так, чтобы она была зажата именно у бирки. Затем можно спокойно опустить пакетик в чашку.

С помощью этого простого трюка чайный пакетик будет надежно закреплен, и вы не испытываете неудобств во время его вытягивания.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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