Зачем использовать фольгу при глажке: лайфхак от хозяек

Иногда процесс глажения становится действительно изнурительным процессом, ведь может отнимать много времени. Однако существуют лайфхаки для того, чтобы быстро и без усилий погладить вещи.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что одним из таких секретных орудий стала фольга.

Чем полезна фольга во время глажки

Важным и кропотливым аспектом утюжка является поворот и переворот одежды для обеспечения равномерной гладкости. Это требует не только большого количества времени, но и усилий. Но сейчас существует простой и в большинстве своем неизвестный способ облегчить этот процесс благодаря обычной фольге.

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Суть трюка состоит в том, чтобы положить лист фольги на гладильную доску перед началом процедуры. Свойство фольги быстро нагреваться оказывается весьма полезным. Высокая температура, возникающая при глажке, разглаживает не только наружный слой ткани, но и внутренний контактирующий с фольгой.

Простой секрет эффективности заключается в том, что вам больше не нужно будет переворачивать одежду во время глажки. Теперь достаточно гладить одну сторону вещей.

Этот простой, но эффективный лайфхак помогает выиграть время и сэкономить усилия, придавая вашей одежде и белью безупречный вид всего за несколько минут.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

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