Зачем класть подгузник на дно горшка с комнатными растениями

В арсенале цветоводов существует множество полезных лайфхаков, а один из них заключается в использовании подгузников для посадки цветов в горшки. Экспериментально было установлено, что подгузники могут быть полезны как в случае предотвращения обезвоживания, так и избыточных влажностей. В период сухого климата они помогают уберечь растение от высыхания, а при превышении полива предотвращают загнивание корневой системы.

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Подгузники также нашли свое применение в создании субстрата для комнатных растений в качестве дренажного слоя и при выращивании рассады. Некоторые садоводы идут еще дальше, используя наполнитель подгузников на грядках.

Внутри подгузника содержит полимер натрия полиакрилата, который в контакте с жидкостью превращается в гелеобразную форму. Это похожий на гидрогель материал, который доступен в садовых магазинах.

Гранулы или порошок гидрогеля могут впитывать в себя гораздо больше жидкости, чем весящие, а затем постепенно отдавать ее растениям. После этого гидрогель полностью разлагается на простые соединения в почве.

Понятно, что следует использовать только новые подгузники. Их можно разрезать на кусочки или оставить в сохранности. Затем следует засыпать их тонким слоем почвы, посадить растение в горшок и добавить необходимое количество земли.

Лишний полив будет удерживаться в подгузнике, а не вытекать наружу. Корни растения не пострадают от чрезмерной влажности, а впоследствии будут постепенно забирать воду из гидрогеля.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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