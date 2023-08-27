Зачем класть туалетную бумагу и губку в холодильник: совет от хозяек

Сохранение продуктов в холодильнике может являться настоящим вызовом, особенно в условиях высокой влажности и конденсации. Переполненный конденсатом холодильник может стать почвой для размножения патогенных бактерий и привести к неприятному запаху.

Издание Pixel рассказало о нескольких лайфхаках, которые следует знать каждой хозяйке. Хранение продуктов в холодильнике и борьба с неприятными запахами могут быть более эффективными благодаря новому методу с использованием туалетной бумаги и губки.

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Туалетная бумага и губка могут быть необычными помощниками по борьбе с конденсатом и запахами в холодильнике. Следует класть туалетную бумагу и губку в холодильник, чтобы предотвратить накопление конденсата и распространение неприятных запахов.

Раз в неделю следует устанавливать новую губку или рулон туалетной бумаги. Чтобы усилить их действие, можно добавить небольшое количество соды или активированных углей, которые помогут нейтрализовать неприятные ароматы.

Этот простой и эффективный метод ухода за холодильником помогает поддерживать оптимальный уровень влажности и предотвращать ухудшение качества продуктов.

Напомним, мы рассказывали, как сделать холодильник из бардачка авто. Кроме того, мы объяснили, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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