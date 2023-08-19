Зачем класть в бульон банановую шкурку: домохозяйки поделились гениальным лайфхаком

Изобретательные хозяйки успешно используют кожуру от бананов в кулинарии. Оказывается, она содержит различные полезные компоненты, включая калий, пищевые волокна, полиненасыщенные жиры и важные аминокислоты.

Об этом пишет radiotrek.

Обычно, когда мы готовим мясо, мы либо получаем вкусный бульон, в котором варилось мясо, либо вкусное мясо.

Однако существует метод, который позволит получить и вкусный бульон, и нежное и аппетитное вареное мясо.

К тому же, этот метод позволяет сэкономить время приготовления, превращая даже жесткую говядину в нежное блюдо.

Как использовать банановую кожуру?

Положите мясо в кастрюлю и залейте водой. Добавьте вымытую шкурку банана.

Образующуюся пену снимайте во время приготовления.

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Через 20-30 минут мясо практически будет готово. Между тем банановую шкурку можно удалить из кастрюли. Затем в мясо можно добавить любимые овощи и довести до готовности.

Отметим, что банановая кожура никак не повлияет на вкус блюда и не придаст банановый вкус. Этот способ приготовления происходит из азиатских стран, где баранину и говядину готовят на "деках" из банановой оболочки.

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