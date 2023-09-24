Зачем отрезать кусочки губки для мытья посуды: полезный лайфхак

Многие из нас всегда стараются найти способы сэкономить деньги, даже на таких мелочах, как кухонные губки. Однако не всегда нужно использовать губку до степени износа.

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Губки быстро загрязняются и содержат многие бактерии, поэтому важно регулярно их менять. Но есть способ использовать губку длиннее и не выбрасывать ее, если она еще выглядит достаточно чистой, пишет vazhnoznat.

Просто отрежьте один уголок губки после того, как она выполнила свое основное предназначение. Этот отрезанный уголок станет как своеобразной "меткой" для губки и покажет, что теперь она предназначена для других нужд. Таким образом вы сможете использовать ее для уборки и других бытовых нужд.

Обычно такая мочалка после отрезки уголка хорошо подходит для уборки плитки, плинтусов, велосипеда, а также для удаления грязи из обуви и многих других задач в быту. Такая "метка" поможет избежать перепутывания губок, предназначенных для разных задач, и сделает их использование более удобным в вашем обиходе.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

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