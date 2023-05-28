Зачем завязывать чеснок в узел: лайфхак для огородников

Выращивание чеснока на собственном дворе не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. За ним требуется регулярный уход. Сегодня мы рассмотрим один из методов увеличения урожая – завязывание чеснока в узел.

Читайте также: 6 советов, которые сохранят руки чистыми после работы на огороде или в саду

Чеснок – это светолюбивое растение, хорошо растущее в теплом и солнечном климате. Он нуждается в регулярном поливе, особенно в сухую погоду, чтобы обеспечить ему надлежащий рост и созревание.

Однако иногда летом может быть прохладная погода с недостаточным количеством осадков, или дачники просто не имеют возможности ухаживать за растениями в жару. Это может повлечь за собой ухудшение развития чеснока и задержку его созревания.

Однако важно вовремя собирать урожай, чтобы иметь посадочный материал для последующей высадки осенью или весной (в зависимости от метода выращивания). Здесь на помощь приходит агротехнический прием – завязывание ботвы чеснока в узел.

Это простое действие улучшает поток питательных веществ от листьев до луковицы и ускоряет созревание чеснока. Особенно этот прием актуален в холодное лето с недостаточным количеством осадков, когда чесноку не хватает времени на созревание.

Обычно завязывание листьев чеснока в узел рекомендуется проводить за 7-10 дней до уборки урожая. К примеру, если чеснок собирают в конце июля, то это действие следует выполнить в середине месяца. Следует воздержаться от спешки с этим процессом. Завязывание ботвы в узел проводят после отрубки стрелок на растениях.

При завязывании чеснока в узел важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить растение. Листья чеснока разделяют пополам и скручивают в косичку, вблизи концов делают узелок, который не позволит им расплестись.

Этот метод не обязателен, его применяют по собственному желанию. Но если вы хотите ускорить созревание чеснока, следует попробовать его использовать.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!