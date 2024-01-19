Задержание основателя Concorde Capital Игоря Мазепы: силовики говорят о преступной группировке, бизнес заявил о давлении

18 января 2024 г. сотрудники ДБР и Нацполиции задержали бизнесмена, который, как утверждает следствие, был организатором схемы незаконного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

Задержание произошло в аэропорту Борисполь, когда бизнесмен пытался уехать за границу. Кроме того, в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора, сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, бизнесмен вместе с другими участниками преступной организации в течение 2020-2021 годов незаконно завладели более 7 гектарами принадлежащих государству земель. Земли были расположены на гидросооружениях Киевской ГЭС, являющейся стратегически важной инфраструктурой.

Читайте также: Группа компаний Новая почта меняет название: почему приняли такое решение

Бизнесмен использовал коррупционные связи в органах государственной власти, чтобы оформить земли как земли сельскохозяйственного назначения. Затем он находил "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы по выделению им земли в частную собственность.

В ДБР заявили, что действия бизнесмена и других участников преступной организации квалифицированы по статьям 255, 233 и 209 Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Впоследствии стало известно, что речь идет об учредителе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе. Главный редактор Forbes Ukraine Борис Даниленко прокомментировал задержание бизнесмена. Он считает, что это показательная "подача в нос" всему украинскому бизнесу.

Представители украинского бизнеса считают, что арест Мазепы – охота на ведьм.

Основатель и директор группы Агротрейд Всеволод Кожемяко в Фейсбуке написал, что "задержание Игоря Мазепы по старому земельному делу имеет либо коррупционную, либо политическую подоплеку".

На странице Мазепы в Фейсбуке появилось сообщение от сотрудников Concirde Capital, в котором говорится, что "силовики ворвались в компанию Concorde Capital, выбив дверь бизнес-центра. При этом, обыски у компании проводятся без определения суда, забирают все документы, которые не касаются дела, а связаны со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы".

В сообщении сотрудников также отмечается, что Мазепу задержали на переходе Щегини, несмотря на то, что последний часто уезжал за границу в рабочих командировках.

"Силовики без определения суда провели обыск автомобиля. Так же и другие следственные действия были проведены без допуска к ним адвоката, хотя последний прибыл на место событий. Также проводятся обыски в помещениях сотрудников компании, а также без определения суда. Изымаются личные вещи, деньги", – добавили в компании Мазепы.

"Мы связываем такие действия ДБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес", – говорится в заявлении.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!