Запомните эти числа: когда следует передавать показатели газовых счетчиков

Ежемесячно украинцам следует передавать показатели своих газовых счетчиков. Это нужно для того, чтобы избежать неточностей в начислениях.

Как отмечают в "Нафтогазе", передача показателей счетчиков должна происходить с 1 по 5 число каждого месяца. Об этом пишет "24 Канал".

"С 1 по 5 число каждого месяца все пользователи газа должны передавать показания газового счетчика. Это необходимо делать, чтобы получать корректные начисления в будущих счетах за доставку и потребленный газ", – отмечается на сайте компании.

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Украинцам напомнили, что ответственность за учет газа лежит на операторе ГРМ (облгазах). Именно сотрудники этих компаний периодически осуществляют снятие показаний счетчиков и проверяют состояние газового оборудования.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" осуществляет поставки природного газа бытовым потребителям и не собирает показания счетчиков", – подчеркивают в тексте сообщения.

Передать показатели можно следующими способами:

через сайт или чат-бот облгаза;

позвонив в контактный центр облгаза;

указав первые пять цифр на черном фоне и две на красном в платежке за распределение газа;

SMS-сообщение на номер 7104.

Напомним, ранее владельцев газовых счетчиков предупредили об обязательной процедуре, которую следует выполнить.

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