Завтрак за 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью
Завтрак за 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью
Нет ничего вкуснее на завтрак, чем сырники, А если это сырники соленые? Предлагаем попробовать приготовить привычное блюдо по необычному рецепту.
Попробуйте добавить в творог немного соли, укроп и петрушку. Как готовить соленые сырники, читайте дальше.
Простой рецепт соленых сырников с укропом и петрушкой:
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Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога
- 2 яйца
- 4 столовые ложки пшеничной или кукурузной муки
- 1/2 чайной ложки соды
- 1/2 чайной ложки соли
- столовая ложка свежего укропа, нарезанного (по желанию, может добавить больше)
- столовая ложка свежей петрушки, нарезанной
- растительное масло для жарки
Как готовить:
- В миске тщательно смешайте кисломолочный творог, яйца, муку, соду и соль, пока не образуется однородное тесто.
- Добавьте нарезанный укроп и петрушку к тесту и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Ложкой разложите на сковороду небольшие порции теста.
- Жарьте сырники с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.
- После жарки дайте сырникам немного остыть на блюде, покрытом бумажными полотенцами.
- Добавляйте сырники с укропом и горячей петрушкой. К ним будет пользоваться сметана или соус.
Приятного аппетита!
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