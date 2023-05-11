Завтрак за 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью

Нет ничего вкуснее на завтрак, чем сырники, А если это сырники соленые? Предлагаем попробовать приготовить привычное блюдо по необычному рецепту.

Попробуйте добавить в творог немного соли, укроп и петрушку. Как готовить соленые сырники, читайте дальше.

Простой рецепт соленых сырников с укропом и петрушкой:

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Ингредиенты:

500 г кисломолочного творога

2 яйца

4 столовые ложки пшеничной или кукурузной муки

1/2 чайной ложки соды

1/2 чайной ложки соли

столовая ложка свежего укропа, нарезанного (по желанию, может добавить больше)

столовая ложка свежей петрушки, нарезанной

растительное масло для жарки

Как готовить:

В миске тщательно смешайте кисломолочный творог, яйца, муку, соду и соль, пока не образуется однородное тесто. Добавьте нарезанный укроп и петрушку к тесту и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Ложкой разложите на сковороду небольшие порции теста. Жарьте сырники с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми. После жарки дайте сырникам немного остыть на блюде, покрытом бумажными полотенцами. Добавляйте сырники с укропом и горячей петрушкой. К ним будет пользоваться сметана или соус.

Приятного аппетита!

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