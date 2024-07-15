Зеленский ответил, сколько Patriot нужно, чтобы закрыть небо над Украиной

Украинский президент Владимир Зеленский отметил необходимость получения Украиной дополнительных систем противовоздушной обороны. По его мнению, как минимум 25 натовских ЗРК Patriot могут полностью закрыть Украину и защитить от российских ракет.

Во время пресс-конференции 15 июля глава государства отметил: "Чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем. Это будет полностью закрытое небо Украины".

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Зеленский добавил, что ЗРК Patriot удачно работает по баллистическим целям: "Он главный в этой общей системе и самый мощный, потому что ничто больше не работает с баллистикой".

В то же время, президент не сказал, сколько таких систем уже работают в Украине. "Когда есть решение на саммите НАТО по пяти системам, вы понимаете, насколько это серьезный вклад", - добавил он.

Система "Patriot" - американский зенитно-ракетный комплекс, который используется для перехвата и уничтожения вражеских ракет и самолетов. Она включает в себя радар, пункт управления, пусковые установки и ракеты-перехватчики. Система является одной из самых современных и эффективных в мире, что делает ее важнейшим компонентом оборонной стратегии для многих стран.

ЗРК Петриот. Источник: presidency.ro ЗРК Петриот. Источник: presidency.ro

Patriot был разработан компанией Raytheon и впервые введен в эксплуатацию в США в 1984 году. С этого времени система постоянно модернизируется, чтобы соответствовать новым угрозам. Она способна одновременно отслеживать и уничтожать несколько целей, что делает ее очень эффективной в противодействии массированным атакам.

Украина уже получила некоторое количество этих систем, однако для полной защиты необходимо дополнительное количество. Зеленский подчеркнул, что международная поддержка остается критично важной для обеспечения безопасности страны в условиях агрессии.

Напомним, в мае 2023 года украинские силы ПВО сбили российский боевой самолет с помощью ЗРК Patriot.

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