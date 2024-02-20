Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни: 'В самые трудные моменты истории мы никогда не сдаемся' (фото)

В День Героев Небесной Сотни, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Они установили лампадки у памятного креста на месте гибели активистов на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.

В церемонии приняли участие представители дипломатических учреждений.

Зеленский обратился к украинцам с речью, в которой упомянул о ценностях, за которые боролись Герои Небесной Сотни:

"Младшему из них, Назарию Войтовичу, было 17. Старшему, Ивану Наконечному, - 82. А все они вместе - символ того, как разные люди из разных регионов Украины самоотверженно и мужественно защищают единые ценности. Все они вместе отдали жизнь за независимость. Все они вместе – Герои Небесной Сотни".

Президент подчеркнул, что украинцы никогда не сдаются и всегда готовы отстаивать свою свободу:

"Сегодня Украина чтит память об их подвиге. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. На площадях, баррикадах, а сегодня – на фронте. Память о том, что в самые тяжелые моменты истории мы никогда не сдаемся "Стоим друг за друга, ради друг друга. Память о том, что единство украинцев не имеет противника, способного его победить".

Зеленский также подчеркнул, что идущая сейчас война – это продолжение борьбы за ценности, за которые погибли Герои Небесной Сотни:

"Все это десять лет назад для народа было стимулом бороться. Все это стимул для нас и сегодня. Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину".

Глава государства призвал украинцев помнить о подвиге Героев Небесной Сотни и продолжать борьбу за независимость Украины: "Слава всем, кто сейчас стоит за нее в боях! Светлая память всем, кто отдал за нее свою жизнь!"

Напомним, в Донецкой области в боях погиб 46-летний участник Революции Достоинства Андрей Томан.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!