Землю накрыла магнитная буря: как спастись от воздействия

К концу октября ожидается несколько магнитных бурь. Все они обещают быть слабыми.

В частности, 13 октября Землю покрыли геомагнитные колебания средней мощности. Они продлятся до 15 октября. Следующая магнитная буря ожидается 23-26 октября, она обещает быть слабой.

Магнитная буря может привести к ухудшению самочувствия у людей с проблемами с сердцем, сосудами, нервной системой, а также у людей с метеозависимостью.

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В некоторых случаях магнитная буря может привести к ухудшению сна, головным болям, головокружениям, повышенной раздражительности и другим проблемам.

Как защититься от воздействия магнитной бури:

Если по прогнозам магнитная буря будет мощной, лучше заранее принять меры по защите своего здоровья. Будьте осторожны с физическими нагрузками. Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Пейте достаточно воды. Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Симптомы воздействия магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Нарушение сна

Повышенная раздражительность

Увеличение частоты сердечных сокращений

Снижение АД

Обострение хронических заболеваний

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, лучше обратиться к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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