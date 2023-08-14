Женщина в упаковке шпината нашла живую лягушку (видео)

В США женщина, скупившаяся в магазине и принесшая продукты домой, нашла в упаковке со шпинатом "бонус" – живую лягушку.

Об этом инциденте рассказывает WJBK-TV. По данным СМИ, Эмбер Уоррик из Саутфилда сказала, что купила упаковку органического шпината Earthbound Farms в магазине Meijer, а ее дочь осмотрела упаковку дома.

"Моя дочь кричала, она говорила: "Боже мой, это лягушка", а я думала: Что?", — говорит женщина.

По ее словам, им повезло, что они не обнаружили лягушку во время приготовления пищи.

"Слава богу, что я не съела лягушку", — пошутила Уоррик.

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Женщина говорит, что отнесла упаковку со шпинатом в магазин, где покупала ее, а ей вернули деньги.

"Лягушку осторожно переселили в новый дом на открытом воздухе", — сказал представитель магазина.

Компания Taylor Farms, поставлявшая товар в вышеупомянутый магазин, сообщила, что они начали расследование, как лягушка могла попасть в упаковку.

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