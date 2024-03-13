'Живой волшебный ковер' оказался глубоководным червем (видео)

Ученые обнаружили уникального розового глубоководного червя, плавающего в водах у побережья Коста-Рики, назвав его "Technicolor". По словам ученых, эти сегментированные розовые черви создают водяной танец, напоминая "живой волшебный ковер".

Этот новый вид, известный как Pectinereis strickrotti, относится к семейству Nereididae. Его обнаружили во время исследований метанового канала на глубине 3280 футов в 2009 году, а официально описали только сейчас в журнале PLOS One.

Также читайте: Ученые заметили странное поведение животных во время солнечных затмений: прячутся или начинают спариваться.

P.strickrotti имеет длинное сегментированное тело, украшенное параподиями с жабрами, позволяющими червям поглощать кислород из воды. Эти уязвимые существа, живущие в полной темноте на больших глубинах, заинтересовали ученых не только своей неординарной внешностью, но и необычным движением. Они, как живые ковры, выбираются сквозь воду, скользя и меняя направление.

"Technicolor" также поражает своей невероятной розовой окраской, что, вероятно, связано с кровью этих существ.

Открытие этого вида – лишь одна из составляющих богатого биоразнообразия глубоководных экосистем. Ученые планируют провести дальнейшие исследования в других районах, чтобы раскрыть больше тайн морской жизни и обеспечить ее защиту.

Напомним, ученые обнаружили в Чернобыле существ, на которых не повлияла радиация.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!