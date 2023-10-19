Чего ждать от будущего iPad mini 7

В преддверии анонса нового компактного планшета от Apple в сети появляются новые подробности о 7-м поколении iPad mini. Инсайдеры сообщают о четырех ключевых изменениях, которые могут сделать этот планшет заметным обновлением по сравнению с его предшественником.

1. Новый чип для повышения производительности

Центральным элементом усовершенствований iPad mini 7 является ожидаемый чип A16 Bionic. Этот мощный чип, также используемый в iPhone 15 и прошлогоднем iPhone 14 Pro, обещает значительный прирост производительности.

Прогнозируется, что он будет на 10% мощнее и на 50% быстрее в графических задачах по сравнению с предыдущей моделью. Более того, он будет оснащен новым процессором обработки изображений (ISP), что придаст планшету множество интересных функций камеры.

2. Расширенные возможности камеры

iPad mini 7 будет оборудован обновленными камерами, хотя не стоит ожидать массивных 48-мегапиксельных датчиков, которые можно найти в iPhone 15. Apple, вероятно, представит новые модули камер, которые будут предлагать расширенные возможности.

Это может быть возможность снимать видео в формате ProRes, записывать стереозвук, доступ к портретному режиму и поддерживать портретное освещение.

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3. Яркие новые цвета

Компания Apple известна широким ассортиментом цветов своих устройств, и iPad mini 7 не разочарует вас. В то время как текущий Mini доступен в сером космическом, звездном, розовом и фиолетовом цветах, ожидается, что следующее поколение планшетов займет яркую цветовую палитру iPhone 15.

Это означает, что вы, скорее всего, сможете выбрать из таких вариантов как черный, синий, зеленый, желтый и розовый.

4. Устранение эффекта "желе"

Одной из распространенных жалоб на текущую модель iPad mini есть эффект "желе", с которым сталкиваются некоторые пользователи.

Apple планирует решить эту проблему, вернув контроллер экрана на 90 градусов в дизайне iPad mini 7. Это изменение должно устранить неприятный визуальный эффект и привести к более плавному просмотру.

Помимо этих заметных обновлений, 7-е поколение iPad mini предложит поддержку более быстрых сетей Wi-Fi 6e, модернизированный модем 5G и различные другие усовершенствования.

Если прогнозы инсайдеров оправдаются, мы можем ожидать официальной презентации этого увлекательного нового продукта в октябре.

Напомним, мы рассказывали, как улучшить производительность компьютера со слабыми процессорами и небольшим объемом оперативной памяти.

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