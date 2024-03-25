Чем смазать кран, чтобы он долго не терял блеск: лайфхак от хозяек

В результате регулярного взаимодействия с водой, краны в ванной комнате могут потерять свою первоначальную привлекательность. Иногда на поверхности может формироваться кальциевый налет, который не так легко удалить, однако есть способ борьбы с нежелательным загрязнением.

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Сегодня мы поделимся секретом, как поддерживать кран в идеальном состоянии длительное время. Для этого достаточно нанести на него немного растительного масла, сообщает Телеграф.

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Зачем смазывать кран растительным маслом

Не нужно тратить средства на специализированные чистящие средства, чтобы ваш кран блестел. Использование обыкновенного растительного масла может быть прекрасной альтернативой. Просто смочите ватный диск в масле и протрите поверхность крана. Опытные хозяйки отмечают, что такой метод не только удаляет загрязнение, но и придает крану дополнительный блеск.

Тайна эффективности масла заключается в его водоотталкивающих свойствах, помогающих избежать появления известкового налета на долгое время.

Чтобы усилить действие, перед применением масла можно очистить кран с помощью уксуса. Нанесите его на поверхность, оставьте на 20 минут, затем аккуратно удалите остатки влажной губкой и протрите насухо чистым полотенцем.

Напомним, ранее мы рассказывали о лайфхаках, которые помогут самостоятельно проверить качество воды дома.

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