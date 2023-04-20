Детство и татуировки Анджелины Джоли: факты, о которых мало кто знает

Анджелина Джоли – одна из самых известных и влиятельных актрис Голливуда. Однако о ней есть много интересных и малоизвестных фактов, о которых многие люди могут не знать. UAportal подготовил эту статью, чтобы предоставить читателям пять интересных фактов об Анджелине Джоли.

Любовь к татуировкам

Анджелина Джоли известна своей любовью к татуировкам, и у нее их много. На ее теле более 20 татуировок, каждая из которых имеет особое значение. Некоторые из ее татуировок включают буддийскую молитву, цитату Теннесси Уильямса и координаты мест рождения ее детей.

Интерес к гуманитарной деятельности

Джоли также известна своей гуманитарной деятельностью. Она была послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев и сотрудничала со многими различными организациями по продвижению прав человека и социальной справедливости во всем мире.

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Уникальное детство

У Анджелины было уникальное детство, она росла дочерью двух известных актеров, Джона Войта и Маршелин Бертран. В подростковом возрасте она была немного бунтаркой, экспериментировала с наркотиками и даже носила на шее пузырек с кровью своего тогдашнего мужа Билли Боба Торнтона.

Любовь к приключениям

Актриса известна своей любовью к приключениям и на протяжении всей своей жизни совершала множество смелых поступков. Она прыгала с парашютом, с тарзанки и даже летала на самолете. Она также любит путешествовать и побывала во многих странах мира.

Любовь к своей семье

Несмотря на напряженную карьеру и множество интересов, семья для Джоли всегда остается главным приоритетом. У нее шестеро детей, трое из которых приемные, и она часто берет их с собой в путешествия и на съемочные площадки. Она также близка со своим отцом, Джоном Войтом, несмотря на их скандальные отношения в прошлом.

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