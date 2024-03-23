Это табу для итальянцев: почему нельзя ломать спагетти перед варкой

Итальянская кухня славится своими традициями, и спагетти одна из них. Существует веская причина, почему в Италии не принято ломать эти длинные макаронные изделия перед тем, как их варить.

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Мы рассказываем больше об этой кулинарной традиции вместе с Ukr.Media. Также выясним, почему такой подход считается неприемлемым.

Нет логики в покупке длинных макарон, чтобы потом их ломать

Лучше выбрать макаронные изделия, уже имеющие оптимальную длину для приготовления и потребления. Рынок предлагает множество видов пасты, среди которых каждый может найти идеальный вариант для себя.

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Потребление поломанных спагетти может быть неудобным

Обычно спагетти употребляют, поворачивая их на вилке с помощью ложки, чтобы соус не разливался. Поломанные спагетти усложняют этот процесс, делая их употребление менее удобным.

Предрассудки и приметы, связанные со спагетти

В Италии существует поверье, что умышленная ломка спагетти может принести несчастье тем, кто их будет есть. Итальянцы относятся к приготовлению пищи с трепетом, поэтому придерживаются традиций и верят в приметы.

Не забывайте, что спагетти воплощают в себе не только привычное для нас блюдо, но и важный элемент культурного наследия Италии, поэтому они заслуживают нашего уважения.

Раньше мы рассказывали об интересном лайфхаке, который поможет отмерить идеальную порцию спагетти на одного человека.

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