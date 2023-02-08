Германия направляет Украине пакет военной помощи

Германия предоставила Украине пакет военной помощи, который включает две самоходные зенитные установки "Гепард" и 6 тысяч боеприпасов среди прочего оборудования.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который поможет укрепить силы безопасности страны в эти сложные времена. Пакет включает две самоходные зенитные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним, а также 5 автомобилей для пограничников, 29 электрогенераторов, шесть грузовиков с крюковой системой загрузки, шесть мобильных антенных систем и 10 контейнеров. В дополнение к уже упомянутому оборудованию, министр обороны Германии Борис Писториус также объявил, что до конца марта 2021 года будет поставлено 14 танков Leopard 2.

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Министр обороны Украины Алексей Резников приветствовал эту новость после встречи с Писториусом 7 февраля в Киеве, где они обсудили дальнейшее сотрудничество между оборонными ведомствами своих стран.

Борис Писториус - Борис Писториус сейчас занимает должность Федерального министра обороны с 2018 года в правительстве канцлера Ангелы Меркель в Германии. Ранее он занимал должности заместителя председателя Свободной демократической партии (СДП) с 2011 по 2013 год и вице-президента СДП с 2013 по 2017 год соответственно, прежде чем стать федеральным министром обороны в 4-м кабинете Меркель в 2018 году и по сегодняшний день.

Алексей Резников - Алексей Андреевич Резников в настоящее время является Первым вице-премьер-министром Украины, ответственным за социальную политику, с 2020 года, назначенный Президентом Владимиром Зеленским после того, как он недолго исполнял обязанности премьер-министра с 8 мая 2019 года по 29 августа 2019 года, заменив на этом посту премьер-министра Владимира Гройсмана, который недавно подал в отставку и был назначен вице-президентом непосредственно перед своей отставкой.