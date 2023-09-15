Как быстро и легко избавиться от запаха гари: 3 совета от опытных хозяев

Иногда очень трудно избавиться от надоедливого запаха гари. UAportal подготовил практические советы, которые помогут вам эффективно решить эту проблему, а также вернуть в ваш дом свежесть.

Проветрите помещение

Откройте окна и двери, чтобы свежий воздух поступал и выветривал стойкую вонь. Можно также использовать вытяжки или другие воздухоочистители, которые помогут быстрее избавиться от неприятного запаха. К тому же вы также можете использовать натуральные средства для поглощения ароматов, в частности пищевую соду или активированный уголь, которые помогут нейтрализовать аромат гари.

Очистите источник запаха

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Определите источник горелого запаха и тщательно очистите его. Если пригорела сковорода или кастрюля, замочите ее в теплой мыльной воде и удалите остатки нагара.

Если еда подгорела в духовке, уберите обугленные остатки и протрите духовку смесью уксуса и воды. Если резкий запах уходит из ковра или обивки, посыпьте загрязненную поверхность пищевой содой, оставьте это на несколько часов, а затем все тщательно пропылитесь.

Воспользуйтесь средствами для устранения запаха

Приобретите средства, специально разработанные для устранения запаха дыма или горелого. Можно использовать спреи, гели или даже вставные освежители воздуха. Однако важно помнить, что эти средства могут обеспечить временное устранение неприятного запаха.

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