Как и где можно использовать лимон: полезные лайфхаки, которые упростят вашу жизнь

Знаете ли вы, что лимон поможет вам справиться с бытовыми проблемами. UAportal подготовил три интересных лайфхака с цитрусом, которые можно применять ежедневно.

Очистка и освежение

Естественная кислотность и антибактериальные свойства лимона делают его отличным моющим средством. Чтобы освежить свой дом, смешайте сок лимонный с водой. Кроме того, вы можете использовать его как универсальное средство для уборки. Приятный аромат лимона оставит ваши поверхности чистыми и блестящими. К тому же цитрус эффективно удалит пятна из столешниц и даже одежду. Его кислотные свойства творят чудеса с жиром и грязью.

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Кулинарные шедевры

Лимон придает яркий и пикантный вкус различным блюдам и напиткам. Выжмите немного лимонного сока над рыбой на гриле или жареными овощами, чтобы улучшить их вкус. К тому же сок из цитруса можно добавить в любимые заправки для салатов, маринадов и соусов. Чтобы приготовить свежий напиток, смешайте ломтики лимона с водой и медом. Словом, лимон – это универсальный ингредиент, который можно использовать практически во всех блюдах.

Красота и уход за собой

Благодаря природной кислотности лимона, в сочетании с сахаром или солью, он является эффективным отшелушивающим средством, которое может мягко удалить все омертвевшие клетки кожи и сделать ее омоложенной. К тому же лимонный сок поможет вам осветить черные пятна на коже. Благодаря его вязким свойствам, он уменьшит избыточную выработку жира. Не забывайте о его светочувствительности, поэтому наносите солнцезащитный крем при использовании средств по уходу за кожей с лимонным настоем.

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