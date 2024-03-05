Как избавиться от бессонницы с помощью двух простых продуктов: советы ученых

Бессонница все чаще мучает людей. Если вы хотите улучшить качество своего сна, вам следует потреблять продукты, которые легко найти в любом доме.

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На сайте Pysznosci.pl поделились эффективным методом, который поможет вам быстрее засыпать вечером и не просыпаться всю ночь.

Не следует сразу использовать лекарственные препараты, возможно, вам подойдут народные методы. Понадобятся всего два ингредиента, которые есть на кухне у многих. Из них вы сделаете смесь, способствующую сну. Речь идет о натуральном меде (5 ч. л.) и розовой гималайской соли (1 ст. л.).

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В маленьком стеклянном сосуде хорошо перемешайте эти два ингредиента, закройте крышкой и держите в темном холодном месте. Непосредственно перед тем как ложиться спать, возьмите 1 ч. л. смеси под язык и дождитесь, пока она растает.

Как это работает

Натуральный мед способствует небольшому росту уровня инсулина, который активирует выделение серотонина – гормона, контролирующего сон и его качество. В паре с розовой гималайской солью, содержащей много микроэлементов, таких как калий, магний и кальций, он помогает снизить уровень гормона стресса, расслабить организм и настроить его на спокойный сон.

Кроме того, гималайская соль помогает насытить организм всеми необходимыми веществами, чтобы поддерживать его работу в течение дня.

Природное средство является прекрасной и безвредной альтернативой снотворным и аптечным лекарствам. Его достаточно просто приготовить, а ингредиенты доступны для всех. Уже через несколько дней применения смеси вы заметите, что ваш сон улучшился.

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Для того чтобы средство давало лучший результат, нужно соблюдать правила гигиены сна. Идти спать и просыпаться в одно и то же время, не употреблять алкоголь и продукты, содержащие кофеин перед сном, сделать так, чтобы в спальне было тихо, темно и прохладно.

Если же сон становится проблемой и не улучшается, следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя есть на ночь, потому что они увеличивают вероятность бессонницы.

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