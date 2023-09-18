Как избавиться от кошачьей шерсти на диване, полу, одежде

UAportal подготовил практические советы о том, как эффективно удалить кошачью шерсть с дивана, пола и одежды. Следуя этим методам, можно минимизировать наличие кошачьей шерсти в доме и поддерживать чистоту вокруг.

Используйте валик или ленту с ворсом

Эти помощники предназначены для сбора и удаления шерсти домашних любимцев с различных поверхностей. Прокрутите ворсистый валик по загрязненным участкам или обмотайте ленту вокруг руки липкой стороной наружу и проведите ею по поверхностям, чтобы собрать шерсть. Этот метод быстрый и простой, его можно применять каждый раз, когда замечаете скопление кошачьей шерсти.

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Воспользуйтесь влажной тряпкой или резиновыми перчатками

Для удаления более цепкой кошачьей шерсти попробуйте воспользоваться влажной тряпкой или резиновыми перчатками. Смочите тряпку водой и осторожно протрите ею поверхности, где есть кошачья шерсть. Также можно надеть резиновые перчатки и слегка намочить их.

Проведите рукой в перчатках по поверхности, и волоски прилипнут к перчаткам. При необходимости промойте тряпку или перчатки, чтобы удалить собранную шерсть.

Создайте специальные зоны без котов

Чтобы свести к минимуму количество кошачьей шерсти на диване, полу и одежде, подумайте о создании специальных зон, свободных от котов в вашем доме. Определите конкретные комнаты или места, куда коту запрещено заходить.

Если не пускать кота в эти зоны, можно уменьшить количество шерсти, которая накапливается на ваших вещах. Предоставьте ему другие места и мебель, где он сможет отдохнуть и поиграть.

Регулярно вычесывайте кота

Расчесывание помогает удалить шерсть, которая выпадает, предотвращая ее разбрасывание по всему дому. Выберите щетку, подходящую для типа шерсти вашего кота, например, щетку-сликер. Расчесывайте его осторожно и по направлению роста шерсти, чтобы не причинять ему боли и дискомфорта.