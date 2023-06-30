Как легко и быстро удалить пятна из детской одежды без химических средств: действенные советы

Лето – это любимое время года для детей. В этот период малыши немало находятся на свежем воздухе и активно проводят время: играют в футбол, лазают по деревьям, катаются на велосипедах. Однако для родителей радость беззаботных летних дней может быть омрачена ежедневной стиркой одежды детей, особенно если речь идет о трудно выведенных пятнах. В частности, загрязнение от трав, фруктов и ягод.

Если вы не смеете использовать агрессивные химические средства для деликатных тканей, не волнуйтесь! UAportal подготовил несколько простых, но эффективных методов, которые помогут вам справиться с этими пятнами.

Пятна от травы или земли

Сначала аккуратно промокните пятно влажной тканью, чтобы оно впитало как можно больше грязи. Нанесите лимонный сок или уксус на загрязненный участок и оставьте на 20-30 минут. Если потребуется, постирайте эту вещь привычным для вас способом.

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Пятна от ягод и фруктов

Чтобы расстаться с надоедливыми пятнами от ягод и фруктов, выполните следующие три простых шага:

Замочите загрязненную вещь в холодной воде примерно на 15 минут.

Нанесите немного хозяйственного мыла на пятно и оставьте на 10 мин.

Тщательно прополощите вещь в холодной воде и постирайте привычным способом.

Пятна крови

Активные игры часто приводят к мелким травмам. Для эффективной борьбы с пятнами крови эксперты советуют использовать перекись водорода. Замочите загрязненную ткань в теплой воде, смешанной с перекисью водорода, и осторожно постирайте одежду вручную. Этот метод лучше всего подходит для одежды светлых тонов, так как перекись водорода оказывает отбеливающий эффект. Так что учитывайте эту особенность, если решились бороться с пятнами на темной ткани.

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