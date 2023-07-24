Как легко избавиться от пригоревшего запаха на кухне: вооружитесь кофе и лимонами

Если у вас что-то сгорело на кухне, резкий запах может долго напоминать о досадном инциденте. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут наполнить ваш дом свежестью и приятным ароматом.

Уксус и водный раствор

Создайте раствор, смешав равные части уксуса и воды в пульверизаторе. Если вы случайно сожжете что-нибудь во время приготовления пищи, распылите смесь в необходимой комнате. Следовательно, вы нейтрализуете запах горелого, а ваша кухня будет хорошо пахнуть.

Лимон и пищевая сода

Разрежьте лимон пополам и окуните открытую сторону в пищевую соду. Положите половинки цитруса на тарелку и поставьте у источника неприятного запаха. Через некоторое время пространство наполнится свежим ароматом.

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Кофейная гуща

Положите горсть кофейной гущи в комнату, наполненную смрадом. Кофе может стать вашим спасителем на кухне, ведь оно поглощает резкие запахи.

Напомним, внутри губки для мытья посуды могут размножаться бактерии, становящиеся причиной неприятного запаха. Однако мы рассказали, как предотвратить появление неприятного запаха в губке.

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