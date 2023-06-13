Как легко удалить пятна от клубники с одежды и не повредить ткань

Клубника может оставлять на одежде неприятные пятна, которые тяжело убрать. UAportal подготовил несколько полезных советов по стирке, которые помогут справиться с упрямыми пятнами от клубничного сока как на белой, так и на цветной одежде.

Натуральные ткани, такие как хлопок и лен, обычно выдерживают более высокие температуры, в то время как синтетические ткани могут быть более деликатными и склонными к повреждению в горячей воде.

Для стирки белой одежды можно применить хитроумный трюк с кипятком. Просто налейте горячую воду в емкость, погрузите в нее испачканную вещь и оставьте на некоторое время. Тепло воды сотворит свое волшебство, и пятно от клубники исчезнет без особых усилий.

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Не нужно тереть или чистить, так как пятно не распространится дальше. Избегайте использования мыла, так как оно может взаимодействовать с кислотной природой пятна и сделать его более глубоко въевшимся в ткань.

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Многие советуют замочить испачканную вещь в молоке, сыворотке или кефире на несколько часов. После этого тщательно прополощите вещь и приступайте к обычной ручной или машинной стирке.

Белый уксус и пищевая сода – популярный дуэт народных средств – также может быть эффективным. Насыпьте пищевую соду прямо на пятно и полейте его уксусом (или лимонным соком). Смесь вызовет пенную реакцию, которая поможет вывести пятно.

Если пятно еще не успело глубоко проникнуть в волокна ткани, в местной аптеке можно найти доступное и недорогое средство – глицерин. Смешайте глицерин с яичным желтком, нанесите смесь на пятно и оставьте на час. Затем постирайте одежду, как обычно.

Соль, основной продукт домашнего обихода, также может помочь в удалении пятен. Сделайте смесь, смешав одну столовую ложку соли со столовой ложкой кипяченой воды. Нанесите солевую пасту на пятно, оставьте на 15 минут, затем тщательно прополощите.

Напомним, мы уже писали, как легко вывести пятна от сока из одежды

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