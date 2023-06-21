Как легко вернуть белый цвет пожелтевшему постельному белью: действенные советы

Сохранение первозданной белизны постельного белья может быть непростой задачей, поскольку оно часто подвергается пожелтению. UAportal подготовил исчерпывающее руководство о том, как удалить желтизну с наволочек и простыней, используя легкодоступные ингредиенты и простые в исполнении методы.

Отбеливание с помощью отбеливателя и тетрабората

Для достижения замечательных результатов в отбеливании белых простыней самым эффективным методом является замачивание их в смеси отбеливателя. Выполнив следующие действия, ваше постельное белье вновь обретет свежий белый цвет:

1. Соберите необходимые ингредиенты: стиральный порошок, средство для мытья посуды, отбеливатель ткани и тетраборат натрия.

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2. Для полной загрузки белья (5-7 кг) смешайте полчашки тетрабората натрия с одной чашкой каждого из остальных ингредиентов.

3. Подготовьте большой таз и поместите в него простыни и наволочки.

4. Залейте постельное белье кипятком и добавьте сухие ингредиенты вместе с отбеливателем. Перемешайте раствор.

5. Дайте ткани пропитаться раствором в течение примерно 30 минут.

6. После этого постирайте постельное белье в стиральной машине при обычном цикле стирки с последующими двумя полосканиями.

Отбеливание с помощью пищевой соды и аммиака

Альтернативный подход к отбеливанию пожелтевшего белья заключается в создании смеси пищевой соды и аммиака, которая может восстановить первоначальный цвет, не причиняя вреда. Вот что вам нужно сделать:

1. Растворите 5 столовых ложек пищевой соды и 2 столовые ложки нашатырного спирта в пяти литрах теплой воды.

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2. Погрузите постельное белье в смесь, регулируя время замачивания в зависимости от степени пожелтения. Для легкого обесцвечивания достаточно нескольких часов, а сильно испачканные или полностью пожелтевшие простыни следует замачивать на ночь.

3. По истечении необходимого времени замачивания постирайте белье в машине и дважды прополощите, чтобы удалить остатки средства.

Машинное отбеливание

Для тех, кто ищет более удобный вариант, подойдет машинное отбеливание с использованием кислородного отбеливателя. Выполните следующие действия:

1. Приобретите кислородный отбеливатель, подходящий как для белых, так и для цветных тканей.

2. При необходимости смешайте кислородный отбеливатель с обычным стиральным порошком.

3. Установите температуру воды 60°C или выше, если она разрешена производителем белья для глубокой очистки.

4. Постирайте белье, как обычно.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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