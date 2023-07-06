Как накачать идеальный пресс: три упражнения для быстрых результатов

Идеальный пресс – это цель многих людей, которые хотят иметь стройное и здоровое тело. UAportal порекомендовал упражнения, которые помогут вам достичь хорошей формы.

Планка

Планка – очень эффективное упражнение для развития мышц живота и укрепления каркаса тела в целом. Ее преимуществом является универсальность, ведь, в ходе выполнения нагрузки, привлекаются разные группы мышц в зависимости от вариации планки.

Начните с традиционной стойки на предплечьях, удерживая тело в прямом положении от 30 секунд до минуты. Впоследствии попробуйте боковую планку, в которой будете балансировать на одном предплечье и боковых сторонах ног, чтобы работали косые мышцы. К тому же есть еще один вариант – стоять в планке, приподнимая при этом каждую ногу поочередно, чтобы задействовать мышцы корпуса.

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Велосипедные упражнения

Велосипедные упражнения – это отличная нагрузка на косые, а также верхние и нижние мышцы живота. Лежите на спине, держите руки за головой, ноги приподняты над землей, колени согнуты под углом 90 градусов. Поочередно подтягивайте левый локоть к правому колену, одновременно разгибая левую ногу, затем повторите то же на противоположной стороне. Выполняя упражнение, концентрируйтесь на работе мышц пресса.

Подъем вверх

Это динамическое упражнение, которое не только прорабатывает мышцы пресса, но и вовлекает в работу все тело, обеспечивая сердечно-сосудистую и силовую тренировку. Начните с отжимания с полностью вытянутыми руками. Подведите одно колено к груди, затем быстро смените его и подведите противоположное колено вперед, одновременно отводя другую ногу назад. Продолжайте чередование в быстром и контролируемом темпе, сохраняя напряженное положение корпуса в течение всего времени.

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