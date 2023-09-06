Как нетрадиционно можно использовать пищевую соду: Топ-3 лайфхаки

Пищевая сода – это универсальный ингредиент, который есть практически в каждом доме. UAportal подготовил 3 совета по нестандартному использованию этого средства, которые помогут вам сэкономить время, деньги и усилия.

Натуральный дезодорант для обуви

Просто насыпьте чуть-чуть соды внутрь обуви и оставьте ее на ночь, чтобы она поглотила все неприятные запахи. После этого уберите остатки средства щеточкой или сухой тряпкой. Этот метод можно использовать для любого типа обуви.

Освежитель для ковра и чистящее средство для кухонной техники

Пищевую соду можно обильно рассыпать на поверхность ковра, оставить на несколько часов, а затем пылесосить. Это поможет устранить все устаревшие нежелательные запахи.

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Этот продукт также может служить натуральным чистящим средством для кухонных приборов. Пасту из соды следует наносить на такие поверхности, как плиты, духовки и микроволновые печи. Выждав несколько минут, ее нужно вытереть, чтобы удалить все остатки жира и грязи.

Народное средство от укусов насекомых

Пищевая сода также может облегчить состояние при укусах насекомых. Нанесите пасту из соды и воды на пораженный участок, чтобы уменьшить зуд и воспаление. Впоследствии следует повторить процедуру для лучшего эффекта.

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