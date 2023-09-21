Как облегчить жизнь: лайфхаки для дома

В этой статье мы обсудим рекомендации по комфортной жизни дома, которых следует придерживаться. Эти советы от UAportal помогут создать более безопасную и организованную жизненную среду для каждого.

Не храните дома просроченное лекарство

Просроченное лекарство может быть неэффективным или даже вредным, если их применить. Важно регулярно проверять срок годности лекарства и утилизировать те, срок годности которых истек.

Следует избегать ненужного беспорядка дома

Беспорядок может создать хаотическую и стрессовую обстановку. Он также может усложнить поиск и доступ к необходимым вещам. Регулярная уборка дома и избавление от неиспользуемых или ненужных вещей поможет создать более организованное и спокойное жизненное пространство.

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Прячьте средства для уборки

Токсические средства для уборки не должны находиться в местах, доступных для детей или домашних животных. Многие чистящие средства содержат вредные химические вещества, которые могут быть опасными, если их проглотить или неправильно с ними обращаться.

Важно хранить эти средства в безопасном и замкнутом шкафу или на полке, в недоступном для детей и домашних животных месте. Это поможет предотвратить несчастные случаи и обеспечить комфорт для близких.

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