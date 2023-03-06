Как очистить кухонную вытяжку от жира уксусом и пищевой содой

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут очистить кухонную вытяжку от жира. Для этого потребуется пять шагов, уксус и пищевая сода.

Совет 1

Перед чисткой отключите шнур питания прибора от сети, чтобы избежать поражения электрическим током при работе с водой или агрессивными химикатами.

Совет 2

Удалите всю грязь и мусор с поверхности вытяжки, прежде чем пытаться удалить сильные жировые накопления.

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Совет 3

Используйте горячую воду, смешанную с мылом для посуды, и протрите поверхность губкой или тряпкой до полного удаления грязи.

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Совет 4

После удаления грязи смешайте пищевую соду в теплой воде и нанесите ее на жирные пятна с помощью щетки или губки. Оставьте на 10 минут, а затем смойте холодной водой.

Совет 5

Наконец, протрите всю поверхность вытяжки уксусом, смешанным с горячей водой, чтобы удалить все следы жира. Затем вытрите насухо бумажными полотенцами или салфетками из микрофибры, чтобы на поверхностях не осталось разводов или следов.

Если на лопастях вентилятора кухонной вытяжки прилип стойкий жир, попробуйте сначала протереть их спиртом, а затем нанести на них пасту из пищевой соды. Это поможет эффективно удалить даже трудноудаляемую грязь с металлических поверхностей.

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