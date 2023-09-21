Как отмыть краны в ванной от налета: простые, но действенные советы от опытных хозяев

Со временем скапливается налет, что может стать причиной тусклого вида крана. UAportal подготовил 4 проверенных метода очистки, которые помогут справиться с этой проблемой.

Уксус

Смешайте равные части белого уксуса и воды в пульверизаторе. Распылите этот раствор на кран, уделяя особое внимание участкам с выраженными загрязнениями. Оставьте на несколько минут, чтобы уксус растворил налет. Затем мягкой тканью или губкой осторожно протрите необходимую поверхность.

Промойте теплой водой, чтобы удалить остатки средства. Для устойчивых наслоений можно использовать старую зубную щетку, чтобы очистить загрязненные участки. Затем вытрите кран досуха чистой тряпкой, чтобы предотвратить появление разводов от воды.

Лимон

Разрежьте лимон пополам, потрите разрезанной стороной кран и оставьте его на несколько минут. Лимонный сок с его кислотой расщепит налет, а также оставит свежий цитрусовый аромат. Затем промойте кран теплой водой и протрите его досуха тряпкой.

Специальное средство

Если вы предпочитаете коммерческие чистящие средства, ищите продукт, специально разработанный для удаления минеральных осадков. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям по упаковке раствора.

Обычно такое средство нужно нанести на кран, оставить на время, а затем смыть. Используя химические средства, не забывайте одевать перчатки и хорошо проветривать помещение.

Регулярно чистите кран

После каждого использования протирайте кран сухой тряпкой, чтобы удалить капли воды. Это поможет предотвратить накопление осадка.

Кроме того, установите смягчитель воды или фильтр, чтобы уменьшить содержание твердых примесей в воде.

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