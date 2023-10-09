Как побороть лень: четыре полезных совета

Повороты лень – распространенный вызов, с которым многие сталкиваются в своей личной и карьерной жизни. UAportal подготовил советы и методы, которые помогут побороть лень и повысить производительность.

Устанавливайте четкие планы и расставляйте приоритеты

В борьбе с ленью важно ставить четкие цели и определять приоритеты. Начните с определения того, что нужно сделать, и разбейте это в порядке возрастания, начиная от самого легкого. Это поможет вам сберечь сосредоточенность и мотивацию.

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Создайте себе график и придерживайтесь его

Создание расписания дня может являться действенным методом в борьбе с ленью. Создайте график, включающий конкретное время не только для работы, но и отдыха. Соблюдайте этот распорядок максимально, даже в те дни, когда вы не чувствуете мотивации.

Найдите того, кто поддержит вас

Наличие кого-то, кто напомнит взяться за дела, это прекрасно. Поделитесь своими планами и успехами с другом, членом семьи или коллегой, которому вы доверяете. Они могут взбодрить, поддержать и мягко напомнить, чтобы вы не сбились с пути.

Заботьтесь о себе

Иногда лень может быть следствием физической или умственной истощенности. Важно сделать приоритетом заботу о себе, для поддержания сил и всеобщего самочувствия. Высыпайтесь, питайтесь полноценно и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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