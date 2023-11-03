Как почистить шторы, не снимая их с карниза

Шторы служат как функциональным, так и декоративным элементом в любом помещении. При уборке чистка и стирка штор может показаться сложной задачей. UAportal расскажет о лайфхаках, которые помогут почистить шторы, не снимая их с карнизов.

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Для начала возьмите пылесос со специальной насадкой для штор. Пройдитесь по ткани, чтобы удалить скрытую пыль и мусор, оседающие на шторах.

Затем приготовьте простой и эффективный мыльный раствор, чтобы чистить шторы без труда. Вот что вам понадобится:

- теплая вода,

- обычное хозяйственное мыло.

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Начните с того, что натрите мыло на терке в теплую воду. Помешивайте непрерывно, пока мыло не растворится, создавая почти прозрачную жидкость только с небольшой пеной.

Возьмите губку и осторожно нанесите мыльный раствор на шторы. Обратите внимание на особо грязные участки и сосредоточьтесь на них. Удалите остатки мыла салфеткой из микрофибры или влажной тряпкой, стараясь не тереть ткань интенсивно, поскольку это может привести к ее повреждению.

Если вы столкнулись со стойкими пятнами на шторах, которые не поддаются мыльной воде, не беспокойтесь. На помощь придет средство для мытья посуды. Нанесите небольшую каплю на загрязненный участок и слегка потрите влажной губкой. Осторожно прополощите штору, чтобы удалить остатки моющего средства.

Те, у кого есть отпариватель, могут использовать его для чистки штор. Держите отпариватель на расстоянии 15-20 см от ткани. Однако важно отметить, что отпариватели не подходят для бархата, деликатных тканей или плиссированных штор. Для других типов этот способ очень эффективен.

Напомним, шторы являются не только элементом декора, но и функциональным изделием, защищающим окна от солнечных лучей и взглядов извне.

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