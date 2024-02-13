Как поддерживать чистоту стиральной машины: Полезные лайфхаки по обслуживанию
UAportal подготовил лайфхаки по уходу за стиральной машинкой. Узнайте простые и эффективные способы поддерживать стиральную машину в чистоте и бесперебойной работе.
Белый уксус и пищевая сода
Для начала добавьте 1 стакан белого уксуса в дозатор моющего средства и запустите цикл горячей воды, чтобы устранить налет и неприятные запахи. Затем можно засыпать 1/2 стакана пищевой соды непосредственно в барабан, после чего запустить еще один цикл горячей воды. Эта простая комбинация может эффективно расщепить остатки и оставить стиральную машину чистой и свежей.
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Очистите дозаторы и уплотнители
Эти зоны подвержены образованию плесени и грибка, что приводит к неприятным запахам. Извлеките дозаторы моющего средства, ополаскивателя и отбеливателя и замочите их в теплой мыльной воде. Затем с помощью зубной щетки очистите остатки, промойте и тщательно высушите их.
Уплотнители протрите влажной тряпкой или губкой, смоченной в уксусно-водяной смеси, чтобы устранить любую плесень или плесень. Регулярно очищая эти зоны, можно предотвратить неприятные отложения и сохранить стиральную машину в чистоте.
Регулярное обслуживание
Для обеспечения чистоты и надлежащего ухода за стиральной машиной очень важно регулярное обслуживание. Оставляйте дверцу или крышку открытой после каждого использования, чтобы обеспечить лучший приток воздуха и предотвратить накопление влаги, что препятствует образованию плесневых грибков.
Запуск цикла очистки раз в месяц с использованием моющего средства для стиральных машин или комбинации уксуса и пищевой соды может помочь поддерживать ее оптимальное состояние.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.
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