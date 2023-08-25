Как пользоваться смартфоном так, чтобы не навредить своему здоровью: 3 правила, которые должен знать каждый

В настоящее время мобильные телефоны являются неотъемлемой частью нашей жизни. Однако важно пользоваться ими ответственно, чтобы избежать их какого-либо негативного влияния на здоровье. UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут позаботиться о самочувствии.

Ограничьте время пребывания перед экраном

Длительное пребывание перед экраном может привести к перенапряжению глаз и привести к возникновению компьютерного зрительного синдрома. Установите временные ограничения и короткие перерывы каждые 20-30 минут, чтобы отдохнуть и снизить риск усталости. Кроме того, добавьте в расписание дня деятельность, не связанную с экраном, что может обеспечить перерыв для глаз.

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Держите правильную осанку

Многие склонны горбиться над телефоном, что может привести к перенапряжению шеи и позвоночника. Чтобы избежать этого, держите устройство на уровне глаз и держите спину ровной. Кроме того, вы можете использовать подставки для телефона. Не забывайте делать регулярные перерывы и растягивать мышцы шеи и спины, чтобы снизить любое напряжение или дискомфорт.

Используйте наушники или громкую связь

Чрезмерное использование мобильного телефона приводит к длительному воздействию электромагнитного излучения, что может повредить вашему здоровью. Чтобы минимизировать это воздействие, используйте наушники или функцию громкой связи вместо того, чтобы держать телефон рядом с ухом. Следовательно, вы уменьшите количество излучения, поглощаемого организмом. Более того, это позволит держать гаджет на безопасном расстоянии от головы, что еще больше минимизирует потенциальные риски.

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