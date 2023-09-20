Как помыть новый холодильник: практические советы по поддержанию чистоты и гигиены

Поддержание чистоты и надлежащего ухода за новым холодильником является залогом его долговечности и оптимальной работы. UAportal подготовил практические советы о том, как лучше вымыть новый холодильник, чтобы он оставался чистым, без посторонних запахов и в идеальном состоянии.

Чистка внутренних частей

Чтобы промыть внутреннюю часть холодильника, начните снять все полки, ящики и другие съемные части. Вымойте их теплой мыльной водой и тщательно прополощите. Используйте мягкое чистящее средство или смесь пищевой соды и воды для очистки внутренних стенок и поверхностей. Осторожно протрите губкой или тряпкой, уделяя особое внимание пятнам и брызгам.

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Чистка наружных поверхностей

Для чистки наружных поверхностей холодильника не используйте абразивные чистящие средства или щетки, так как они могут повредить покрытие. Обратите внимание на детали из нержавеющей стали и используйте чистящее средство нержавеющей стали или смесь уксуса и воды, чтобы удалить отпечатки пальцев и пятна.

Предотвращение появления неприятных запахов

Чтобы предотвратить появление неприятных запахов в новом холодильнике, важно держать его в чистоте и не допускать протекания продуктов. Регулярно проверяйте, нет ли просроченных или испорченных продуктов и немедленно вынимайте их.

Поместите внутри холодильника открытую коробку соды или миску с активированным углем, это поможет поглотить неприятные запахи. Не забывайте заменять соду или уголь каждые несколько месяцев для лучшего устранения посторонних ароматов.

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