Как правильно хранить картофель в домашних условиях, чтобы предотвратить его гниение

Картофель – универсальный и часто употребляемый продукт питания, но знание правильного способа его хранения имеет решающее значение для предотвращения прорастания и сохранения свежести. В этой статье предлагаем несколько важных советов по эффективному хранению картофеля.

Условия хранения

Чтобы ваш картофель не прорастал быстро, важно создать идеальные условия для хранения. В помещении, где планируется хранить картофель, должна быть температура не выше +3 градусов Цельсия, а влажность – примерно 90%. Также необходимо регулярное проветривание этого помещения.

Кроме того, не храните картофель рядом с луком, яблоками и другими продуктами, чувствительными к этилену. Чеснок и лук, в частности, могут стимулировать усиленное прорастание картофеля.

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Где лучше его хранить

Когда дело доходит до хранения картофеля в квартире, советы экспертов со временем менялись. Раньше не рекомендовали хранить картофель в холодильнике из-за опасений потенциальных рисков для здоровья. Считалось, что охлаждение может привести к образованию дополнительных запасов сахара в картофеле, которые во время приготовления могут превратиться в акриламид – вещество, связанное с риском рака.

Однако последние исследования развенчали эти опасения. Итак, ответ на вопрос, где хранить картофель на кухне, теперь ясен: холодильник – идеальное место для его хранения.

Влага ускоряет порчу, поэтому лучше не мыть картофель, пока не будете готовы его потреблять. Рекомендуется вытирать любую грязь сухой тряпкой непосредственно перед хранением.

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