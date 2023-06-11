Как правильно ухаживать за газоном

Хорошо ухоженный газон не только подчеркивает красоту вашего участка, но и создает благоприятное пространство для отдыха на свежем воздухе. Для поддержания газона в идеальном состоянии требуется регулярный уход и внимание. UAportal подготовил практические советы по уходу за газоном.

Стрижка

Регулярная стрижка газона необходима для поддержания его здоровья и внешнего вида. Установите ножи косилки на высоту, соответствующую типу травы. Старайтесь не срезать за один раз более одной трети высоты травы, чтобы избежать стресса для растений. Кроме того, не забывайте каждый раз менять схему стрижки, чтобы избежать уплотнения почвы на одних и тех же участках.

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Полив

Правильный полив имеет решающее значение для роста и жизнеспособности вашего газона. Поливайте глубоко и нечасто, чтобы стимулировать развитие глубоких корней. Лучшее время для полива – раннее утро, так как это позволяет траве высохнуть до вечера, снижая риск грибковых заболеваний. Стремитесь получать около дюйма воды в неделю, включая осадки, и регулируйте количество полива в зависимости от погодных условий и конкретных потребностей вашего вида травы.

Удобрение

Регулярное внесение удобрений обеспечивает газон необходимыми питательными веществами. Выберите высококачественное удобрение с замедленным высвобождением, которое соответствует специфическим требованиям вашего типа травы. Наносите удобрения равномерно, следуя инструкциям производителя. Будьте осторожны и не переборщите с удобрениями, так как это может привести к чрезмерному росту и повышенной уязвимости к вредителям и болезням.

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Борьба с сорняками

Сорняки могут быстро проникнуть на ваш газон и конкурировать с травой за питательные вещества и пространство. Регулярная борьба с сорняками необходима для поддержания здорового и чистого от сорняков газона. Применяйте довсходовые гербициды ранней весной, чтобы предотвратить прорастание семян сорняков. Для борьбы с уже существующими сорняками используйте селективные гербициды, которые действуют на конкретные виды сорняков, не причиняя вреда окружающей траве. Кроме того, регулярная стрижка и правильное удобрение помогут создать густой газон, который естественным образом подавляет рост сорняков.

Аэрация и подсев

Со временем газон может уплотняться, препятствуя всасыванию воды, питательных веществ и воздуха. Аэрация предполагает создание небольших отверстий в почве, чтобы уменьшить уплотнение и улучшить движение необходимых элементов к корням травы. После аэрации подсев поможет заполнить все тонкие или голые участки газона, способствуя созданию более плотной и здоровой дернины. Выбирайте высококачественные семена травы, соответствующие существующему типу травы, и соблюдайте рекомендуемые нормы высева.

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