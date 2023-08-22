Как правильно ухаживать за участком: полезные советы для начинающих садоводов

Садоводство – это полезное и приятное занятие для многих лиц, любящих взаимодействовать с природой. Однако, чтобы достичь желаемых результатов, нужно избегать распространенных ошибок, которые могут помешать прогрессу и свести на нет ваши усилия. UaPortal подготовил несколько советов, которые помогут вам в этом.

Сделайте разминку перед физическими нагрузками

Перед посадкой растений обязательно необходимо вскопать землю. Однако эти действия способствуют напряжению мышц и могут привести к боли в спине, если вы нормально не подготовились к этому. Разогрейте свое тело, проделав простые упражнения. Следовательно, вы будете предотвращать перенапряжение мышц и подготовите тело к физическим нагрузкам.

Оцените свое время, прежде чем браться за участок

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Прежде чем начать это дело, подумайте, есть ли у вас достаточно времени, чтобы ухаживать за участком. Помните, что сначала нужно расчистить территорию от сорняков, камней, веток и т. д. К тому же нужно установить навесы или теплицы.

Кроме того, вы регулярно должны сеять семена, поливать их, пропалывать, бороться с вредителями и болезнями. Поэтому, если у вас есть сомнения в собственных возможностях, разделите участок с другом или начните с меньшего пространства.

Сражайтесь с сорняками

Сорняки могут быстро заполонить весь сад, если оставить его без должного присмотра. Чтобы предотвратить это, регулярно высапывайте верхушки молодых однолетних сорняков и удаляйте молодые многолетние растения, пока их корни еще не успели прорасти.

Правильно храните инструменты

Если инструменты лежат на своих местах, вы можете сэкономить время и усилия. Кроме того, правильное хранение помогает поддерживать их в хорошем состоянии, а также это снижает риск травм, вызванных неправильно размещенными предметами.

Создайте безопасное убежище для диких животных

Помните, что в саду могут жить дикие животные. Позаботьтесь об их убежище. Например, если у вас есть пруд, то сделайте пологие склоны или пандусы, чтобы ежи и другие мелкие звери не тонули. К тому же не используйте сетки в горошек или каких-либо других материалов, которые могут запутать птиц, рептилий или млекопитающих. Не устанавливайте новые заборы или стены, поскольку они могут нарушить экологические коридоры в дикой природе и усложнить доступ животных к пище.

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