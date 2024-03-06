Как приготовить картофель фри, который превзойдет McDonald's: секрет в одном ингредиенте

Как взрослые, так и дети обожают картофель фри. Конечно, можно зайти в заведение фаст-фуда и заказать его там, но гораздо лучше приготовить его самостоятельно. Особенно, когда есть один секрет, который сделает блюдо вкуснее чем у McDonald's.

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Возможно, вы думаете, что картофель фри – это очень просто. Нарезать картофель на полоски и обжарить их на растительном масле. Но на самом деле это не так просто, как кажется. Фри, которую подают, например, в McDonald's, имеет совсем другой вкус.

Но есть один очень простой способ, который позволит вам сделать еще более вкусный картофель фри у себя дома. Он будет очень хрустящей. Вам нужен только один продукт, о котором рассказали в Pysznosci.pl.

В интернете существовало мнение, что картофель фри в заведениях фаст-фуда делают из пюре, поэтому он такой нежный внутри и хрустящий извне. Но на самом деле секрет совершенной хрусткости в правильной технике приготовления.

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Понятно, что на качество блюда оказывают влияние сложные технологические процессы и специальное оборудование. Но вам не нужно создавать все это дома. Достаточно иметь кукурузный крахмал – и вы будете приятно удивлены результатом.

Сначала нужно тоненько порезать овощ ломтиками. Если сделать их слишком толстыми, блюдо не будет таким вкусным. Затем замочите будущий картофель фри в холодной воде с уксусом (пропорция 1:10) на полчаса. Это поможет вывести излишний крахмал.

После процедуры выложите ломтики на бумажное полотенце и тщательно просушите. Затем посыпьте их кукурузным крахмалом, используя около 1 ст. л. на 1 кг овоща. Теперь картофель готов к жарке в горячем масле.

Помните, не стоит класть слишком много картофеля фри в кастрюлю за один раз, потому что масло остынет и блюдо будет вариться, а не жариться.

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