Как приготовить секретный 'воздушный' фарш для нежных и пышных котлет

Приготовить котлеты, которые будут таять во рту проще, чем вам кажется. В этом поможет лайфхак, который сделает их пышными и воздушными.

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Секрет заключается в использовании специальной яичной смеси, которая добавляется к мясному фаршу, придавая котлетам поразительную нежность. Об этом рассказывает Pixelinform.

Как приготовить нежные котлеты

Для приготовления идеальных котлет из килограмма мясного фарша рекомендуется использовать два яйца и одну или две головки лука. Эти ингредиенты обеспечат непревзойденную мягкость, сочность и пышность готовых котлет. Для вкуса также нужно добавить несколько зубчиков чеснока, немного соли, молотый черный перец и другие специи на ваш выбор.

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Начинаем с того, что берем яйца, нарезанный лук, чеснок, соль и выбранные специи. Все это смешиваем в блендере в течение одной-двух минут до однородности. Получившуюся смесь вливаем в фарш и хорошо перемешиваем. Затем даем ему отдохнуть на 10-15 минут, после чего можно начинать формовку и жарку котлет.

Благодаря этой смеси, вы получите котлеты, которые будут всегда мягкими, пышными и очень вкусными.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех простых лайфхаках, которые помогут приготовить котлеты как в ресторане.

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