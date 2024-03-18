Как приготовить секретный "воздушный" фарш для нежных и пышных котлет
Приготовить котлеты, которые будут таять во рту проще, чем вам кажется. В этом поможет лайфхак, который сделает их пышными и воздушными.
Секрет заключается в использовании специальной яичной смеси, которая добавляется к мясному фаршу, придавая котлетам поразительную нежность. Об этом рассказывает Pixelinform.
Как приготовить нежные котлеты
Для приготовления идеальных котлет из килограмма мясного фарша рекомендуется использовать два яйца и одну или две головки лука. Эти ингредиенты обеспечат непревзойденную мягкость, сочность и пышность готовых котлет. Для вкуса также нужно добавить несколько зубчиков чеснока, немного соли, молотый черный перец и другие специи на ваш выбор.
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Начинаем с того, что берем яйца, нарезанный лук, чеснок, соль и выбранные специи. Все это смешиваем в блендере в течение одной-двух минут до однородности. Получившуюся смесь вливаем в фарш и хорошо перемешиваем. Затем даем ему отдохнуть на 10-15 минут, после чего можно начинать формовку и жарку котлет.
Благодаря этой смеси, вы получите котлеты, которые будут всегда мягкими, пышными и очень вкусными.
Напомним, ранее мы рассказывали о трех простых лайфхаках, которые помогут приготовить котлеты как в ресторане.
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