Как распознать токсического человека: три основных признака

Токсические люди могут негативно влиять на самочувствие, поэтому важно их распознавать и дистанцироваться от них. UAportal подготовил практические советы, как распознать таких людей и понять их поведение.

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Обращайте внимание на их поведение и поступки

Токсические люди часто демонстрируют манипулятивное, контролирующее и агрессивное поведение. Они могут пытаться подорвать вашу самооценку, изолировать от друзей и семьи или постоянно критиковать и унижать других. Обращайте внимание на признаки газлайтинга. Доверяйте своим инстинктам, и если кажется, что что-то не так, то так оно и есть.

Замечайте, как они заставляют себя чувствовать

Токсичные люди способны истощить энергию и заставить чувствовать себя эмоционально истощенными. Они могут постоянно приносить негатив в жизнь, создавать драматические ситуации или вызвать чувство вины за то, что вы устанавливаете границы. Обращайте внимание на свои эмоции, находясь рядом с ними. Если постоянно чувствуете тревогу, стресс или несчастье, это может быть признаком того, что этот человек токсичен.

Понаблюдайте за их отношениями с другими

Такие люди часто имеют нездоровые отношения с окружающими. У них может быть история разорванной дружбы, напряженных семейных отношений или шлейф неудачных романтических отношений. Обратите внимание на то, как они относятся к другим и имеют ли склонность манипулировать или эксплуатировать окружающих.

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