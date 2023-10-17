Как сохранить витамины в плодах шиповника: правила заваривания настоя

С приближением зимы очень важно собрать, заготовить и сохранить шиповник – плоды этого замечательного растения, которые служат богатым источником полезных для здоровья веществ. Однако часто возникает неразбериха относительно правильных методов приготовления.

Одни советуют отваривать плоды, другие готовить на пару, чтобы сохранить необходимые питательные вещества и витамины. UAportal разбирается в этом вопросе, чтобы определить наиболее эффективный подход.

Прежде всего, важно подчеркнуть, что плоды шиповника богаты витамином С, что делает их чрезвычайно ценными для борьбы с простудой и укрепления иммунитета. Кроме того, они содержат ключевые витамины группы В, такие, как B1, B2 и B6, а также витамины К, РР и Е.

Такой богатый питательными веществами состав делает шиповник особенно рекомендованным для преодоления авитаминоза. Кроме того, эти ягоды содержат такие важные минералы, как калий, магний, железо и натрий, способствующие оптимальной работе сердца и сосудов. Кроме того, шиповник обладает мочегонными, желчегонными, противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами.

Рассматривая способы приготовления напитков на основе шиповника, часто возникает вопрос: нужно ли измельчать сушеные плоды?

Специалисты в большинстве своем сходятся во мнении, что это не имеет особого значения, поскольку можно использовать как целые, так и измельченные ягоды. Однако важно знать, что тонкие волоски шиповника могут потенциально раздражать желудок, если их проглотить, что может представлять угрозу для здоровья.

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Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется поместить измельченные плоды в холщовый мешочек и использовать его для замачивания в процессе приготовления.

Когда дело доходит до выбора способа приготовления, следует знать, что кипячение может привести к значительным потерям питательных веществ. Потому часто лучшим подходом считается приготовление на пару. Для этого ягоды следует поместить на водяную баню.

Начните с того, что залейте столовую ложку предварительно измельченных плодов стаканом кипятка, а затем выдержите на водяной бане 15 минут под крышкой. После этого дайте смеси остыть, прежде чем процедить ее для употребления.

Однако еще лучшей альтернативой является использование термоса для запаривания ягод. Залив ягоды в термосе кипятком – в том же соотношении – и оставив на ночь, можно наслаждаться полученным напитком по утрам, процедив его через сито. Важно, что оставшиеся в термосе ягоды можно снова залить кипятком, повторяя этот процесс до 3 раз.

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