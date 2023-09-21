Как создать эффективное средство против тли: поможет одно средство

Опытные садоводы обычно используют нашатырный спирт как удобрение для обогащения почвы азотом. Однако его применение выходит за рамки этого, поскольку аммиак является высокоэффективным средством для уничтожения вредителей. UAportal рассказал, как правильно использовать нашатырный спирт, чтобы избавиться от тли.

Действие нашатырного спирта в борьбе с тлей

По мнению опытных садоводов, нашатырный спирт оказывает двойное влияние на тлю. Во-первых, резкий запах аммиака раздражает вредителей, а во-вторых, когда раствор попадает на насекомых, он парализует их, что приводит к быстрой гибели.

Его можно использовать на любой стадии развития культуры. Активные компоненты аммиака не накапливаются в листьях, быстро рассеиваются, обеспечивая при этом внекорневую подкормку. Хотя он наиболее эффективен в первой половине лета, его можно с осторожностью использовать и в конце сезона.

Нашатырный спирт от тли на картофеле и других ягодах

Традиционные рецепты включают не только нашатырный спирт, но и дополнительные компоненты, улучшающие прилипание раствора к листьям. Добавление жидкого мыла или средства для мытья посуды усиливает эффективность аммиака против тли на персиковых деревьях и других растениях.

Чтобы создать народный инсектицид с использованием аммиачного спирта от муравьев и тли, выполните следующие действия:

Разведите 2 столовых ложки 100% аммиака в 10 литрах воды.

Добавьте 2 столовые ложки жидкого компонента для лучшего прилипания (например, мыло, гель для душа или средство для мытья посуды).

Перелейте раствор в бутылку с распылителем.

Тщательно опрыскивайте растения.

Применяйте средство ранним утром или поздно вечером, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для саженцев. Кроме этого, обратите особое внимание на нижнюю сторону листьев, поскольку тля обычно прячется именно там.

Может нашатырный спирт помочь от тли на розах

Чтобы побороть тлю на листьях роз, вы также можете использовать нашатырный спирт. Вот как следует его развести:

Разведите 2 столовых ложки раствора нашатырного спирта в 1 литре воды.

Добавьте 2 столовых ложки жидкого мыла.

Размешайте раствор в ведре, содержащем 8-10 литров воды.

Этим мягким раствором можно опрыскивать розы раз в неделю. Опытные садоводы сообщают, что тля исчезает уже после первой обработки. К тому же этот метод может быть профилактическим, если тля еще не появилась.

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