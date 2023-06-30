Как справиться с бессонницей: три полезных совета

Во время сна организм восстанавливает силы и черпает необходимую энергию для дневной активности. Однако, что делать, если тело не хочет отдыхать? UAportal подготовил полезные советы о том, как справиться с бессонницей и улучшить общее самочувствие.

Установите спящий режим

Правильный режим дня может значительно повысить ваши шансы на хороший сон. Сначала определите период отдыха до и после сна даже в выходные. Это поможет настроить внутренние часы, а также облегчить засыпание и пробуждение без будильников. Вечером попробуйте расслабиться: прочтите книги, примите теплую ванную или займитесь медитацией. Эти занятия могут стать сигналом для вашего мозга, что пора отдохнуть.

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Если вам тяжело заснуть, попробуйте медленно и глубоко вдохнуть через нос, задержать дыхание на несколько секунд, а затем медленно выдохнуть через рот. Эта техника поможет расслабить тело и успокоить разум.

Создайте благоприятные обстоятельства для сна

Убедитесь в том, что в вашей спальне темно, тихо и комфортно. Подумайте об использовании затемненных штор или маски для глаз во избежание нежелательного света, который может нарушить ваш сон. Если вы хорошо слышите внешние звуки, попробуйте использовать ушную затычку или прибор для создания белого шума, чтобы заглушить помехи.

Инвестируйте в удобный матрас, обеспечивающий достаточную поддержку вашего тела, и используйте подушки, соответствующие позе сна. Экспериментируйте с разными уровнями жесткости, пока не найдете то, что подходит вам лучше всего.

Соблюдайте гигиену сна

Вечером не употребляйте кофеин, никотин и алкоголь, поскольку они влияют на нервную систему и могут вызвать бессонницу или фрагментарный сон.

Электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки, излучают синий свет, который может препятствовать выработке мелатонина – гормона, регулирующего сон. Поэтому лучше не используйте гаджеты по крайней мере за час до сна. Займитесь любимым делом: прочтите книгу, послушайте успокаивающую музыку или сделайте легкие упражнения на растяжку.

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