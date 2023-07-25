Как справиться с чувством тревоги перед презентацией или публичным выступлением: Топ-5 полезных советов

Каждый хотя бы раз в жизни чувствовал страх и беспокойство перед важным событием. Иногда эти негативные эмоции мешают нам развиваться и профессионально расти. UAportal подготовил четыре практических совета, которые помогут справиться с волнением и выступить успешно.

Надлежащая подготовка

Ознакомьтесь с темой и содержанием вашего выступления, систематизируйте ключевые моменты и создайте структурированный план. Если вы будете хорошо знать свой материал, то это повысит вашу уверенность и снизит волнение во время самой презентации.

Несколько репетиций

Упражняйтесь перед зеркалом, записывайте себя на диктофон или репетируйте перед друзьями или семьей. Это не только поможет вам отшлифовать речь, но повысит уровень комфорта во время выступления.

Видео дня

Визуализация успеха

Ежедневно выделяйте несколько минут, чтобы закрыть глаза и фантазируйте, как вы проводите успешную презентацию. Представьте, как аудитория положительно реагирует на ваши слова и сосредоточьтесь на ощущении завершенности, которое наступит в конце напряженного дня.

Борьба с волнением

Волнение – это естественная реакция на ситуацию, так что не пытайтесь подавить его. Воспринимайте приток адреналина как подготовку вашего тела к предстоящим испытаниям. Лучше направьте эту энергию в энтузиазм и пристрастие к своей теме.

Дыхательные и релаксационные техники

Практикуйте перед выступлением дыхательные упражнения и технику релаксации. Глубокие медленные вдохи могут успокоить вашу нервную систему и помочь вам почувствовать себя более сосредоточенным. К примеру, прогрессивная мышечная релаксация может даже облегчить физическое напряжение.

Ранее, UaPortal поделился, как преодолеть препятствия и добиться успеха в личных и профессиональных начинаниях.